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В Братске по факту гибели мальчиков при возгорании шалаша возбуждено уголовное дело

Следственным комитетом Братска возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности двум лицам, предусмотренным частью 3 статьи 109 Уголовного Кодекса Российской Федерации.

Как уже сообщалось, 17 августа в лесополосе в районе ул. Курчатова г. Братска загорелся шалаш, в огне погибли два мальчика 10 и 11 лет. Дети, воспитывавшиеся в благополучных семьях, сами соорудили конусовидный шалаш, который был обшит досками, а внутри утеплён пенопластом. По версии следствия, погибшие находились внутри во время возгорания и не смогли выбраться наружу.

Расследование уголовного дела продолжается.