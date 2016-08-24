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В одной из иркутских управляющих компаний выявлены нарушения жилищного законодательства

Прокуратура Кировского района г. Иркутска провела проверку задолженностей управляющих компаний за поставляемые энергетические ресурсы.

В ходе проверки выяснилось, что между АО «Восточное управление жилищно-коммунальными системами» и ООО «Иркутская Энергосбытовая компания» заключен агентский договор согласно условиям которого, ООО «Иркутскэнергосбыт» от имени и за счет АО «ВУЖКС» совершает юридические действия по начислению, расчету (перерасчету), приему (сбору) платежей за отопление и горячее водоснабжение, оказанные потребителям, по истребованию задолженности в претензионном и (или) судебном порядке.

Условия агентского договора распространяются на 282 многоквартирных дома, находящихся в управлении АО «ВУЖКС».

Таким образом, из агентского договора следует, что управляющей организацией собственники многоквартирных домов фактически переданы на прямые расчеты в ресурсоснабжающую организацию.

В силу ст. 155 Жилищного кодекса РФ собственники помещений в многоквартирном доме, управление которым осуществляется управляющей организацией, плату за жилое помещение коммунальные услуги вносят этой управляющей организации, за исключением случаев, когда на основании решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме потребители могут вносить плату за коммунальные услуги ресурсоснабжающим организациям.

Передача АО «Восточное управление жилищно-коммунальными системами» обязанности по начислению и сбору платы за коммунальные услуги ресурсоснабжающей организацией, без согласия собственников помещений в многоквартирном доме, является грубым нарушением законодательства, что влечет нарушения прав граждан.

В адрес управляющей организации прокуратурой района внесено представление.