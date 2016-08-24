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В Иркутской области предпринимателя оштрафовали за незаконно размещенную рекламу

Нижнеудинский межрайонный прокурор повел проверку соблюдения индивидуальным предпринимателем требований ФЗ «О рекламе», регулирующего отношения, возникающие в процессе производства, размещения и распространения рекламы.

В ходе проверки было обнаружено, что на фасаде многоквартирного жилого дома, расположенного в г. Нижнеудинске по ул. Ленина, ИП разместил рекламную вывеску без разрешения органа местного самоуправления на ее установку и эксплуатацию.

По результатам проверки Нижнеудинским Арбитражный суд Иркутской области направлен иск о привлечении индивидуального предпринимателя к административной ответственности по статье 14.37 КоАП РФ.

По решению суда произведен демонтаж незаконно размещенной рекламной конструкции, ИП выплатил 3 тысячи рублей штрафа.