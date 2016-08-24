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В отношении предпринимателя, занимавшегося детскими аттракционами в Братске, возбуждено несколько дел об административных правонарушениях

Сотрудники прокуратуры г. Братска провели проверку в сфере организации летнего отдыха и оздоровления детей, в ходе которой выявлены нарушения трудовых прав несовершеннолетних, работавших у индивидуального предпринимателя, занимавшегося детскими аттракционами на территории Центрального района города. Кроме того, были обнаружены нарушения санитарно-эпидемиологических требований.

Индивидуальный предприниматель допустил лиц, не достигших 18 лет к работе без положенного предварительного медицинского осмотра; на момент проверки не представил документы, подтверждающие прохождение всеми работниками инструктажа по охране труда при трудоустройстве; не указал в срочных трудовых договорах места работы, обстоятельств, послуживших основанием для их заключения; не довел до сведения потребителей информацию о государственной регистрации и наименовании органа, зарегистрировавшего ИП.

По выявленным фактам прокуратурой города в отношении ИП возбуждены дела об административных правонарушениях, предусмотренных ч.1 ст.5.27 и ч. 3 ст. 5.27.1 КоАП РФ, которые направлены на рассмотрение в Государственную инспекцию труда в Иркутской области.

В части не соблюдения предпринимателем требований законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения материалы направлены в территориальный отдел управления Роспотребнадзора в г. Братске и Братском районе для решения вопроса о возбуждении дел об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 6.3, ч. 1 ст.14.8 КоАП РФ.