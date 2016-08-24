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В Дальневосточном банке заканчивается акция «Сохрани лето!»: скидка 50% на аренду индивидуальных банковских сейфов

Акция по снижению тарифов на 50 % на услугу аренды индивидуальных банковских сейфов заканчивается. Поспешите! У вас осталось всего 7 дней, чтобы воспользоваться выгодным предложением. Окончание акции 31 августа 2016 года, услуга доступна физическим и юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям.

Выезжая отдохнуть на море и отправляясь в летнее путешествие, помните, что именно в период отпусков, когда вас долго нет дома, возрастает риск квартирной кражи. Практичный, надежный и современный способ избежать возможных потерь — арендовать индивидуальный банковский сейф в любом из депозитарных хранилищ Дальневосточного банка.

В рамках акции «Сохрани лето!» любой клиент может получить специальные, исключительно выгодные условия на эту востребованную услугу — при заключении договора аренды (или его пролонгации) на срок от 91 дня, предоставляется 50 % скидка на всю сумму договора.

Доверьте хранение важных для вас ценностей Дальневосточному банку! Храните в сейфах драгоценности, деньги, документы, ценные бумаги, предметы искусства и так далее. Вам гарантированы — высшая степень надежности хранения, банковская гарантия сохранности содержимого сейфа и коммерческой тайны самого факта аренды, полная безопасность клиента в момент нахождения в хранилище, возможность предоставления доступа к сейфу доверенному лицу.

Узнайте больше об акции «Сохрани лето!» и услуге аренды индивидуальных банковских сейфов — в ближайших к вам офисахДальневосточного банка, на сайте Банка в разделе «Индивидуальные банковские сейфы» или по телефону информационного центра ПАО «Дальневосточный банк»: 8 800 333-00-11 (звонок по России — бесплатный).