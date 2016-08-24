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Число участников программы «Спасибо от Сбербанка» превысило 22 миллиона

22-миллионным участником самой крупной банковской программы лояльности стал житель Санкт-Петербурга, обладатель молодежной карты Сбербанка. Ему вручили подарочные сертификаты партнеры программы — BUYON.RU, «АДАМАС», OZON.ru, kari, «ЛитРес», DIVAGE, БУРГЕР КИНГ, «Клаустрофобия».

Бонусная программа «Спасибо от Сбербанка» (www.spasibosberbank.ru) — крупнейшая в России банковская программа лояльности. Участники программы накапливают бонусы СПАСИБО за покупки по карте Сбербанка в России и за рубежом. Дополнительные бонусы СПАСИБО участники получают, совершая покупки у партнеров программы и участвуя в акциях программы «Спасибо от Сбербанка». Сегодня партнерами программы являются более 600 торговых сетей.

Участником программы «Спасибо от Сбербанка» может стать любой держатель банковской карты Сбербанка.

Программа неоднократно получала награды национальной премии Loyalty Awards в номинациях «Лучшая коалиционная программа лояльности» и «Лучшая программа лояльности финансовых институтов».

В мобильном приложении программы можно отслеживать список партнеров, новые акции, бонусный баланс и историю операций. Приложение доступно для скачивания на Android и IOS.