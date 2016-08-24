Количество принятых Сбербанком в Бурятии платежей в этом году выросло на четверть по сравнению с прошлым годом

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Количество принятых Сбербанком в Бурятии платежей в этом году выросло на четверть по сравнению с прошлым годом24 августа 2016
Сбербанком в этом году от населения Бурятии принято свыше 9 млн. платежей всех видов на общую сумму почти 4,5 млрд. рублей. По сравнению с прошлым годом объём платежей, проводимых через каналы банка, увеличился более чем на четверть.
- Через сервисы Сбербанка клиенты могут в том числе оплачивать услуги сотовой связи и Интернета, проводить платежи в пользу поставщиков услуг ЖКХ, оплачивать штрафы ГИБДД, налоги, гасить кредиты Сбербанка и других банков. При этом каждый плательщик имеет возможность выбрать наиболее предпочтительный для себя способ оплаты из тех, которые есть в банке, - отмечает заместитель управляющего Бурятского отделения Сбербанка Константин Разводов.
Сбербанк предлагает несколько способов оплаты: провести платёж можно в офисе через операционное окно, а также используя дистанционные сервисы - устройства самообслуживания, мобильный и интернет ресурсы, подключив автоплатёж.
Байкальский банк ПАО Сбербанк осуществляет деятельность на территории Иркутской области, Забайкальского края, Республики Бурятии, Республики Саха (Якутия). Байкальский банк – это 4 головных отделения, 642 подразделения по обслуживанию клиентов. Банк занимает высокую долю на рынке вкладов населения, в области кредитования частных клиентов и юридических лиц. Предоставляет широкий перечень банковских услуг для населения и корпоративных клиентов. Осуществляет корреспондентские отношения с банками Монголии, Китая, выступает поручителем во внешнеторговых сделках.
Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций 1481. Официальные сайты Банка – www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.