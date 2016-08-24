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Количество принятых Сбербанком в Бурятии платежей в этом году выросло на четверть по сравнению с прошлым годом

Сбербанком в этом году от населения Бурятии принято свыше 9 млн. платежей всех видов на общую сумму почти 4,5 млрд. рублей. По сравнению с прошлым годом объём платежей, проводимых через каналы банка, увеличился более чем на четверть.

- Через сервисы Сбербанка клиенты могут в том числе оплачивать услуги сотовой связи и Интернета, проводить платежи в пользу поставщиков услуг ЖКХ, оплачивать штрафы ГИБДД, налоги, гасить кредиты Сбербанка и других банков. При этом каждый плательщик имеет возможность выбрать наиболее предпочтительный для себя способ оплаты из тех, которые есть в банке, - отмечает заместитель управляющего Бурятского отделения Сбербанка Константин Разводов.

Сбербанк предлагает несколько способов оплаты: провести платёж можно в офисе через операционное окно, а также используя дистанционные сервисы - устройства самообслуживания, мобильный и интернет ресурсы, подключив автоплатёж.