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Купил квартиру и забыл расплатиться. Судебные приставы взыскали с иркутянина задолженность около 900 тыс. рублей

Оформив договор купли-продажи квартиры в микрорайоне Юбилейный, гражданин А. въехал в нее, но погашать оставшуюся часть задолженности не стал. Тогда продавец, гражданка Г. обратилась в Свердловский районный суд г. Иркутска. Суд принял решение о взыскании задолженности.

Пресс-служба УФССП России по Иркутской области сообщает, что в ходе исполнительного производства судебный пристав-исполнитель направил запросы в регистрирующие органы для определения имущественного положения неплательщика. Выяснилось, что у гражданина А. в собственности имеется квартира площадью 51 кв.м в Ленинском районе и автомобиль марки Nissan Atlas. Должностное лицо Управления вынесло запрет на снятие с регистрационного учета автомобиля и на регистрационные действия с квартирой. Кроме того, в отношении должника ввели временное ограничение в праве выезда за пределы РФ.

Благодаря принятым мерам гражданин А. нашел необходимые деньги и оплатил оставшуюся стоимость квартиры в полном размере.

После чего все обеспечительные меры были сняты. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.