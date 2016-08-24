Новости

В Иркутской области Россельхознадзор обнаружил 75 кг омуля, перевозимого без ветеринарных сопроводительных документов

20 августа в г. Слюдянка Иркутской области госинспектор Слюдянского межрайонного отдела Управления Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия вместе с работниками ГИБДД во время досмотра автотранспорта выявлено два нарушения правил перевозки продукции животного происхождения.

Две партии свежего омуля перевозили из Слюдянки в пос. Култук без ветеринарных сопроводительных документов. Вес продукции составил 75 кг. В Установлено нарушение пункта 3 Правил организации работы по оформлению ветеринарных сопроводительных документов, утвержденных приказом Минсельхоза РФ №281 от 17.07.2014.

Владельцы грузов привлечены к административной ответственности по п.1 ст. 10.6 КоАП России, им выписаны штрафы. Материалы дел переданы РОВД Слюдянского района для принятия правового решения.