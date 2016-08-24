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В Иркутск завезли 910 тонн арбузов на запрещеной соломенной подстилке

Как информирует пресс-служба Управления Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия, госинспектор отдела карантинного фитосанитарного контроля на границе Российской Федерации и внутреннего карантина растений по Иркутской области в рамках установления фитосанитарного состояния провел осмотр партии импортируемых из Казахстана арбузов. Общий вес продукции составил 910 тонн.

В рамках досмотра выявлено нарушение: при транспортировке плодов использовалась подстилка из материалов растительного происхождения, что недопустимо. В сене, соломе, листьях и других растительных материалах могут находиться опасные карантинные организмы, которые, в случае распространения, могут нанести непопраимый ущерб местным растениям.

В отношении директора ООО "Фрут Ленд" организации, которая являлась владельцемпродукции, возбуждено дело об административном правонарушении предусмотренном статьей 10.2 КоАП РФ. Организации выписали штраф. Растительную подстилку изъяли и уничтожили.