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ИНК в три раза увеличила мощности по перекачке нефти в ВСТО

На приемо-сдаточном пункте нефти (ПСП) «Марковское» Иркутской нефтяной компании завершено строительство трех резервуаров объемом 20 тыс. куб. м каждый. Таким образом, резервуарный парк пункта, на котором осуществляется перекачка нефти, добытой компанией, в магистральный нефтепровод «Восточная Сибирь – Тихий океан» (ВСТО), увеличен почти в три раза до 95 тыс. куб. м.

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17 августа была подписана декларация соответствия объекта требованиям охраны труда и промышленной безопасности, после чего в режиме комплексного опробования началось заполнение резервуаров нефтью. По результатам опробования они будут введены в промышленную эксплуатацию.

Строительство дополнительного резервуарного парка началось в 2014 году в рамках проекта реконструкции ПСП с целью увеличения его мощностей по транспорту до 7 млн тонн в год. Напомним, что в сентябре 2015 года ИНК провела врезку трубы большего диаметра в магистральный нефтепровод ВСТО в районе проектируемой НПС №7 АК «Транснефть». Новая труба внешним диаметром 720 мм позволит ИНК в перспективе ежегодно прокачивать до 14 млн тонн нефти в год. В конце прошлого года также была введена в эксплуатацию новая система измерения и контроля качества нефти (СИКН) с большей пропускной способностью.

Всего с момента основания группа компаний ИНК направила на развитие месторождений и лицензионных участков недр, строительство производственной, инженерной и транспортной инфраструктуры более 100 млрд рублей (по состоянию на начало 2016 года). Чистую прибыль фактически в полном объеме компания вкладывает в развитие производственной инфраструктуры на территории региона. Компания входит в число крупнейших налогоплательщиков Иркутской области. Налоги и платежи в бюджеты всех уровней по группе компаний ИНК в 2015 году составили 38,7 млрд руб., в том числе в федеральный бюджет - 32,0 млрд руб., в консолидированный бюджет Иркутской области – 6,7 млрд руб., что составило 6,3% от общих доходов консолидированного бюджета региона от налогов и неналоговых платежей.