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Кому сегодня принадлежит реальная власть в стране?

Исследовательский холдинг Ромир продолжает развивать проект «Россия. 10 лет спустя», начатый в прошлом году. В ходе регулярных опросов россиянам вновь были адресованы те же вопросы, что им задавались в разное время в период с 2000 по 2007 год. За годы существования и развития новой России изменилась страна, произошла масса событий как приятных, так и печальных. Меняются поколения. Меняется мир. Меняются сами россияне. Десятилетний период – достаточный срок, чтобы сделать новый срез общественного мнения и посмотреть, что же поменялось в мировоззрении наших сограждан.

В 2004 году исследовательский холдинг Ромир проводил среди россиян опрос о том, кто же на самом деле держит сейчас в руках бразды правления страной. Точно такой же опрос организовали в июле 2016 года, 12 лет спустя.

Итак, за это время мнение россиян относительно принадлежности власти в стране склонилось в сторону президента. Почти половина респондентов (46%) считает, что сегодня власть в России принадлежит президенту. А в 2004 году почти такая же доля опрошенных (40%) была уверена, что реальной властью в стране обладали олигархи и представители крупного бизнеса.

Сегодня о власти капитала и олигархии заявляют всего 20% респондентов. А в 2004 году точно такая же доля опрошенных (21%) считала, что власть принадлежит президенту. Таким образом, можно говорить о том, что в восприятии россиян президент и олигархи по силе власти за 12 последних лет поменялись местами.

Самая высокая убежденность во власти президента наблюдается среди жителей Северо-Западного и Уральского регионов. А реже всех такой ответ давали респонденты из Центрального и Сибирского Федеральных округов. В президентской власти больше всего уверены жители средних городов с населением в 100-500 тыс. человек. А вот жители городов-миллионников настроены намного скептичнее. Они считают, что власть капитала и олигархов по-прежнему сильна.

Помимо прочего, результаты опроса позволяют говорить о том, что влияние организационной преступности за прошедшее время было сведено к минимуму. Ведь, если в 2004 году каждый восьмой опрошенный (12%) был убежден, что власть в стране принадлежала организованной преступности, то сегодня такой вариант ответа получил лишь 3% голосов.

Оценки влиятельности других органов власти практически не изменились за двенадцать лет. 9% россиян всё так же полагают, что власть в стране принадлежит чиновникам и бюрократам. 5% респондентов не сомневаются в том, что страной управляют депутаты и местная власть. И доля таких ответов выросла всего на 1-2%, спустя 12 лет. Также всего лишь на 1 процентный пункт увеличилась доля ответов о наличии большого количества власти у губернаторов и Совета Федерации – до 3%.

Президент холдинга Ромир и вице-президент ассоциации Gallup International/WIN Андрей поясняют, что восприятие президента гражданами, в качестве главного источника власти в стране, говорит об успешно построенной вертикали. При этом заметно, что ее становление значительно сократило влияние олигархии и оргпреступности. И, вероятно, этот факт можно считать заслугой нынешней власти. Однако то, что, по мнению народа, законодательные и местные органы власти влиянием и силой не обладают, является, по мнению экспертов, большим минусом.

«Неизменно ощутимой остается только власть чиновников и бюрократов. И эта неформальная ветвь власти в России, видимо, неискоренима» – комментируют они.