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Доверчивая ангарчанка перечислила на счет незнакомца 6 тысяч рублей

Как сообщает пресс-служба УМВД России по г. Ангарску, в отдел городской полиции поступило заявление от местной жительницы. Пенсионерка рассказла, что накануне вечером она получила смс, в котором её уведомляли об успешном переводе денежных средств суммой в 15 тысяч рублей. Перепуганная женщина, никуда не собиравшаяся переводить деньги, перезвонила по указанному в сообщении телефону и, по инструкции собеседника, прошла к ближайшему банкомату и выполнила ряд операции, в результате чего с банковской карты пенсионерки тут же были списаны 6 тыс. рублей.

Следствием установлено, что номер телефона злоумышленников зарегистрирован у мобильного оператора Челябинской области. Несмотря на свою информированность о подобных аферах и опыт финансовой работы, женщина была обманута. По признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 УК Российской Федерации (Мошенничество) следователями ОВД возбуждено уголовное дело.