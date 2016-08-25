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В ожидании девальвации. ТОП-10 самых выгодных валютных вкладов

Ставки по вкладам в валюте упали почти до нуля. Первым из банков еще весной существенно снизил ставки Сбербанк, за ним последовали и другие. Причин у снижения ставок несколько, это и растущее количество денег в банковской системе, и рост отчислений в фонд обязательного страхования вкладов, и трудности с размещением валютной ликвидности: она не очень нужна банкам, и курс на снижение ставок продолжается.

Однако, несмотря на падающую доходность, многие иркутяне по-прежнему предпочитают хранить свои сбережения именно на валютных вкладах. Для тех, кто любит "зеленые", SIA.RU подготовил обзор самых выгодных предложений в иркутских банках.

В этот раз для выборки лучших вкладов мы использовали только один критерий – сумма вклада не должна превышать 1 млн 400 тыс. рублей – именно эта сумма, как известно, застрахована государством. Чтобы получить сумму в долларах США, мы разделили 1 млн 400 тыс. на максимальный курс доллара к рублю – 83 рубля 59 копеек/ 1 доллар. Мы не стали использовать официальный курс ЦБ на текущую дату, потому что до сих пор курс доллара к рублю достаточно волатилен, и никто не может сказать, сколько будет стоить доллар через 3 месяца или через год.

Традиционно к участию в рэнкинге не допускались специальные вклады (пенсионные, инвестиционные, детские, страховые), повышенный процент по которым был обеспечен дополнительными условиями. Когда, чтобы получить большую ставку, клиент, к примеру, должен купить паи определенных ПИФов, застраховать свою жизнь или имущество, быть участником «зарплатного» проекта в банке и т.д. Для рэнкинга были выбраны все стандартные вклады, действующие 23 августа 2016 года, с суммой вклада $ 16 666 ( 1 млн 400 тыс./ 83,59 руб. = 16666 долларов). Вклады были проранжированы по ставке. При этом по «ступенчатым вкладам», по которым ставка различается в разные периоды вклада, была рассчитана эффективная ставка.

ТОП-10 наиболее выгодных валютных вкладов в Иркутске

(Условия выборки: сумма вклада – $16 666)

Банк Название вклада % годовых Cумма вклада (для указанной ставки) Срок вклада (для указанной ставки) Выплата % Пополнение Снятие 1 Байкалкредобанк Байкал "Капитальный" 2,80% от 3 000 USD 367 дн В конце срока Возможно Нет 2 Гринкомбанк Валютный + 2,30% от 100 USD 277-368 дн Ежемесячно Возможно Нет 3 Бинбанк МАКСИМАЛЬНЫЙ ПРОЦЕНТ 2,30% от 10 000 до 24 999 USD 730 дн В конце срока Нет Нет 4 Связь-Банк Максимальный доход 2,10% от 10 000 до 30 000 USD 1 год В конце срока Нет Нет 5 Райффайзенбанк Тройная выгода 2,02%* от 1 USD 366 дн Ежемесячно Нет Нет 6 Россельхозбанк Классический 2,00%** от 100 USD 1460 дн В конце срока Нет Нет 7 БайкалИнвестБанк Максимальное накопление 2,00% от 100 до 50 000 USD 367-546 дн Ежемесячно Нет Нет 8 Братский АНКБ Сберегательный 1,80% от 300 USD 1 год Ежемесячно Нет Нет 9 Промсвязьбанк Моя выгода 1,80% от 3 000 USD 367 дн В конце срока Нет Нет 10 Альфа-Банк «Победа» -- высокодоходный вклад 1,74%* от 10 000 до 29 999 USD 3 года В конце срока Нет Нет

* с капитализацией

** через интернет