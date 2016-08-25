В ожидании девальвации. ТОП-10 самых выгодных валютных вкладов

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В ожидании девальвации. ТОП-10 самых выгодных валютных вкладов25 августа 2016
Ставки по вкладам в валюте упали почти до нуля. Первым из банков еще весной существенно снизил ставки Сбербанк, за ним последовали и другие. Причин у снижения ставок несколько, это и растущее количество денег в банковской системе, и рост отчислений в фонд обязательного страхования вкладов, и трудности с размещением валютной ликвидности: она не очень нужна банкам, и курс на снижение ставок продолжается.
Однако, несмотря на падающую доходность, многие иркутяне по-прежнему предпочитают хранить свои сбережения именно на валютных вкладах. Для тех, кто любит "зеленые", SIA.RU подготовил обзор самых выгодных предложений в иркутских банках.
В этот раз для выборки лучших вкладов мы использовали только один критерий – сумма вклада не должна превышать 1 млн 400 тыс. рублей – именно эта сумма, как известно, застрахована государством. Чтобы получить сумму в долларах США, мы разделили 1 млн 400 тыс. на максимальный курс доллара к рублю – 83 рубля 59 копеек/ 1 доллар. Мы не стали использовать официальный курс ЦБ на текущую дату, потому что до сих пор курс доллара к рублю достаточно волатилен, и никто не может сказать, сколько будет стоить доллар через 3 месяца или через год.
Традиционно к участию в рэнкинге не допускались специальные вклады (пенсионные, инвестиционные, детские, страховые), повышенный процент по которым был обеспечен дополнительными условиями. Когда, чтобы получить большую ставку, клиент, к примеру, должен купить паи определенных ПИФов, застраховать свою жизнь или имущество, быть участником «зарплатного» проекта в банке и т.д. Для рэнкинга были выбраны все стандартные вклады, действующие 23 августа 2016 года, с суммой вклада $ 16 666 ( 1 млн 400 тыс./ 83,59 руб. = 16666 долларов). Вклады были проранжированы по ставке. При этом по «ступенчатым вкладам», по которым ставка различается в разные периоды вклада, была рассчитана эффективная ставка.
ТОП-10 наиболее выгодных валютных вкладов в Иркутске
(Условия выборки: сумма вклада – $16 666)
|Банк
|Название вклада
|% годовых
|Cумма вклада (для указанной ставки)
|Срок вклада (для указанной ставки)
|Выплата %
|Пополнение
|Снятие
|1
|Байкалкредобанк
|Байкал "Капитальный"
|2,80%
|от 3 000 USD
|367 дн
|В конце срока
|Возможно
|Нет
|2
|Гринкомбанк
|Валютный +
|2,30%
|от 100 USD
|277-368 дн
|Ежемесячно
|Возможно
|Нет
|3
|Бинбанк
|МАКСИМАЛЬНЫЙ ПРОЦЕНТ
|2,30%
|от 10 000 до 24 999 USD
|730 дн
|В конце срока
|Нет
|Нет
|4
|Связь-Банк
|Максимальный доход
|2,10%
|от 10 000 до 30 000 USD
|1 год
|В конце срока
|Нет
|Нет
|5
|Райффайзенбанк
|Тройная выгода
|2,02%*
|от 1 USD
|366 дн
|Ежемесячно
|Нет
|Нет
|6
|Россельхозбанк
|Классический
|2,00%**
|от 100 USD
|1460 дн
|В конце срока
|Нет
|Нет
|7
|БайкалИнвестБанк
|Максимальное накопление
|2,00%
|от 100 до 50 000 USD
|367-546 дн
|Ежемесячно
|Нет
|Нет
|8
|Братский АНКБ
|Сберегательный
|1,80%
|от 300 USD
|1 год
|Ежемесячно
|Нет
|Нет
|9
|Промсвязьбанк
|Моя выгода
|1,80%
|от 3 000 USD
|367 дн
|В конце срока
|Нет
|Нет
|10
|Альфа-Банк
|«Победа» -- высокодоходный вклад
|1,74%*
|от 10 000 до 29 999 USD
|3 года
|В конце срока
|Нет
|Нет
* с капитализацией
** через интернет
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