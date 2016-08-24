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Мошенники, взломав аккаунт мужа, "одолжили" деньги у его жены

Пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области сообщает, что 23 августа около 12 часов в дежурную часть отдела полиции Шелеховского района обратилась 29-летняя местная жительница. Женщина сообщила, что перевела злоумышленникам 10 тысяч рублей.

Установлено, что заявительница получила сообщение в сети «Skype» от мужа, в котором он просил одолжить ему денег. Шелеховчанка выполнила просьбу, даже не подумав о том, что переписку с ней может вести не супруг, а кто-то посторонний. Как выяснилось, аккаунт мужчины был взломан и аферист рассылал на все контакты сообщения с просьбой о перечислении денег.

Сейчас полицейские проводят мероприятия по установлению личности и местонахождения онлайн-грабителя.

Такой случай далеко не уникальный. За последнее время жертвами мошенников стали клиенты соцсети «Одноклассники». Например, 67-летняя иркутянка лишилась 30 тысяч рублей, сообщив «знакомому» номер и пароль банковской карты.