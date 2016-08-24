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В Иркутске поймали автоугонщиков дорогих внедорожников (видео)

Пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области сообщает, что сотрудники правоохранительных органов установили причастность участников группы к серии хищений дорогостоящих иномарок на территории Приангарья и республики Бурятия.

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Банду угонщиков автомобилей, которую составили семь жителей Ангарска, Иркутска и Улан-Удэ, оперативники задержали в сентябре 2015 года. Последнее преступление они совершили в августе прошлого года, угнав в Иркутске дорогой японский внедорожник.

В результате следствия была раскрыта вся цепочка криминального автобизнеса, начиная исполнителями и заканчивая сбытчиками краденного. Оказалось, что часть автомобилей уже продали за границу. Сейчас проводится операция по их возвращению законным владельцам.

Операция по задержанию подозреваемых проходила одновременно в Иркутском районе и Ангарске. Для захвата угонщиков были привлечены бойцы СОБР и ОМОН Федеральной службы войск национальной гвардии РФ.

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При обысках по месту жительства и в гаражах преступников было изъято дорогостоящее оборудование для перепрограммирования ключей зажигания, сканирующие устройства и устройства для глушения сигнала GPS (стоимость всей техники оценивается более чем в 2 млн рублей), а также находившиеся в отстойниках украденные иномарки.

Подозревая задержанных в причастности к угону ещё нескольких внедорожников, правоохранители установили, что на счету задержанных 15 автомобильных краж.

Суд вынес постановление о заключении под стражу всех фигурантов уголовного дела.

Помимо прочего, в производстве следователей находится еще одно уголовное дело, возбужденное по факту работы профессиональных автоугонщиков, которые последние два года занимались кражами дорогих иномарок по всей Иркутской области из гаражей и с парковок.

Установив личности предполагаемых угонщиков, оперативники выследили и задержали их во время очередной кражи дорогого внедорожника задержали пятерых жителей Шелеховского района и Ангарска по горячим следам.

За этой группой тянется серия автоугонов, количество которых следователи оценивают в 23 эпизодов.

На текущий момент следователи собирают доказательства причастности задержанных к совершению других краж, и определяют места, где подозреваемые прятали иномарки.