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Иркутяне предпочитают серый цвет авто

Сотрудники автомобильного сайта drom.ru проанализировали более трёх млн объявлений, опубликованных на сайте в течение последнего года и выяснили, в какого цвета машины предпочитают в каждом регионе.

В Иркутской области лидируют три основных цвета машин: серый (32%), белый (27%), и черный (15%). Таким образом, на черно-белую гамму приходится более 70% рынка.

Четвертое место занимает синий цвет (8%), за ним идут зеленый (5%), и оттенки красного (3%). Бежевый цвет занимает 2% рынка. Доля остальных цветов составляет менее 1,5%.

Примечательно, что предпочтения иркутян абсолютно совпадают со страной. Как оказалось, самые популярные цвета автомобиля в России – также серый (31,1%), белый — (20,5%), черный (18,9%). Доля машин синего цвета составляет 8,6%, зелёного 5,2%, красного 3,7%.

Стоит отметить, что черный цвет лидирует в Москве, Санкт-Петербурге, Дагестане, Чечне и Ингушетии. Белый цвет машин предпочитают жители Камчатки, Амурской области и ЕАО. В остальных регионах, как и в Иркутской области, большую долю рынка представляют машины серого цвета.