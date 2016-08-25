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"Второсортные" банки. АРБ недовольна новым законопроектом ЦБ по разграничению федеральных и региональных банков

Центробанк решил разграничить статусы федеральных и региональных банков, однако в Ассоциации российский банков (АРБ) уверены, что это действие приведет к тому, что банки с таким статусом потеряют конкурентоспособность и превратятся в организации «второго сорта», сообщают Ведомости.

Согласно проекту ЦБ, региональные банки нужно отнести к отдельной категории и их работу регулировать не так, как деятельность федеральных банков. ЦБ предлагает, с 2018 года присвоить региональный статус банкам с капиталом не более 1 млрд руб. и с активами до 7 млрд руб.

Работать таким банкам можно будет только в том регионе, где находится их головной офис, а также граничащих с ним. Региональным банки не смогут проводить трансграничные операции и сделки с нерезидентами, а валютные операции они смогут проводить через другие российские банки. Сделки на межбанковском рынке банкам с таким статусом придется заключать только через центрального контрагента.

Эльвира Набиуллина, председатель ЦБ уточняет, что бизнес-моделью региональных банков станет привлечение денежных средств от физ- и юрлиц заданного региона, их размещение с минимальными рисками в кредиты населению, а так же среднему и малому бизнесу того же региона.

АРБ же считает, что вышеупомянутые запреты спровоцируют отток клиентов и, в результате, уменьшение ресурсной базы, доходов, снижению дальнейшей возможности увеличения капитала региональных банков.

Вместо полного запрета АРБ предлагает ввести ограничение на размер валютной позиции, величину которой будет устанавливать ЦБ, а также разрешить им проводить трансграничные операции через корреспондентские счета в федеральных банках.

Идею проводить все межбанковские сделки через центрального контрагента ассоциация также не поддерживает, поскольку это будет очень затратно для региональных учреждений Переходный период АРБ предлагает увеличить до трех лет вместо предложенных двух, поскольку вряд ли такого срока хватит банкам для увеличения капитала до 1 млрд руб.