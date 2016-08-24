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В Приангарье "налоговыми каникулами" пользуются единицы предпринимателей

С начала 2016 года в Иркутской области зарегистрировано 4502 индивидуальных предпринимателя, которые попадают под "налоговые каникулы". Однако своим правом воспользовались всего лишь единицы из них.

ФНС на запрос бизнес-омбудсмена Алексея Москаленко сообщило, что по патентной системе налогообложения на налоговые каникулы встали всего семь предпринимателей, которые получили восемь патентов. Сколько человек встало на налоговые каникулы по упрощенной системе налогообложения, можно будет узнать только после предоставления налоговых деклараций за 2016 год, потому что законодательством не предусмотрена возможность предварительного уведомления налоговых органов о применении нулевой ставки по упрощенной системе налогообложения.