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8,5 млрд рублей налогов перечислила ВСЖД за 7 месяцев 2016 года в бюджет и внебюджетные фонды Иркутской области

Структурными подразделениями ОАО "РЖД", дочерних обществ полигона Восточно-Сибирской железной дороги, в период с января по июль текущего года в бюджет и государственные внебюджетные фонды перечислено 10,1 млрд рублей.

Основная часть этой суммы направлена в бюджет и внебюджетные фонды Иркутской области. В казну региона поступило более 8,5 млрд рублей, что на 293 млн больше, чем за аналогичный период прошлого года.

По отдельным субъектам федерации налоговые выплаты составили:

в бюджет и внебюджетные фонды Республики Бурятия перечислено более 1,5 млрд рублей,

в бюджет Забайкальского края более 74 млн рублей,

в бюджет Республики Саха (Якутия) 3,5 млн рублей,

От общего количества отчислений налоговые составили более 5,3 млрд рублей, в том числе налог на имущество более 2,8 млрд руб., налог на доходы физических лиц более 2,3 млрд рублей, прочие налоги — более 66 млн рублей.

Перечисления во внебюджетные фонды составили более 4,7 млрд рублей.

Структурные подразделения ОАО "РЖД", дочерних обществ компании, расположенных в границах ВСЖД, являются одними из крупнейших плательщиков налогов в бюджеты Иркутской области и Республики Бурятия.