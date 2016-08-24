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В Иркутской области будет продолжена реализация программы по стажировке выпускников образовательных учреждений

В Иркутской области до 2018 года будет продлена программа по организации стажировок выпускников образовательных учреждений в целях приобретения ими опыта работы. Об этом сообщила министр труда и занятости региона Наталья Воронцова. Программа реализуется в рамках проекта «Работа – молодежи» для расширения возможностей трудоустройства выпускников.

Министр пояснила, что стажировки организуются для выпускников, не работавших после завершения обучения, обратившихся в центры занятости населения в течение одного года с момента окончания учебного заведения. Стажировка рассчитана на 3 месяца. В рамках программы работодателю предоставляется субсидия из областного бюджета для частичного возмещения затрат на заработную плату выпускника и на выплаты работникам за наставничество. В месяц выплата составляет около 18 тыс. рублей.

В 2016 году стажировку пройдут 310 выпускников профессиональных образовательных организаций. На сегодняшний день в программе уже приняли участие 199 выпускников или 64%. Стажировку молодые люди проходили в сферах здравоохранения и образования, транспорта и связи, предоставления коммунальных, социальных и персональных услуг, в обрабатывающем производстве, сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.

– Стажировка - это временная работа для молодых специалистов непосредственно на предприятии под руководством опытного наставника, которая предназначена для формирования и закрепления в практической трудовой деятельности теоретических знаний, умений и навыков выпускника. По программе многие молодые люди закрепляются на местах. 61% выпускников остается работать по месту прохождения стажировки, – подчеркнула министр.