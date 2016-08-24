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МСП Банк предоставил 310 млн рублей БИНБАНКу на финансирование проектов малого и среднего бизнеса

МСП Банк и БИНБАНК расширяют сотрудничество в сфере поддержки малого и среднего предпринимательства – партнеры заключили новые кредитные соглашения в объеме 310 млн рублей. Средства выделены на условиях продуктов «МСП-Дуэт» и «МСП-Инвестиции» на срок до 7 лет и будут предоставлены субъектам МСП по ставке не более 15% годовых.

Предприниматели смогут рефинансировать кредиты и получить ресурсы для реализации уже запущенных проектов. Часть средств будет направлена на инвестиционные цели – приобретение и ремонт основных средств, покупку, реконструкцию или строительство помещений для развития производства, а также на обеспечение текущей деятельности предприятий.

МСП Банк и БИНБАНК сотрудничают в рамках Программы финансовой поддержки МСП с 2013 года. Между партнерами заключено 24 кредитных соглашения общим объемом 4,2 млрд рублей, поддержку получили 454 субъекта МСП.