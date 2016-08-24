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«Байкал-2020»: сотни саженцев сибирской лиственницы, обыкновенного барбариса и клена Гиннала высадили на побережье Куркутского залива

Сотрудники министерства лесного комплекса Иркутской области совместно с представителями министерства по молодежной политике региона провели акцию по посадке саженцев «Леса Байкалу». В мероприятии, которое состоялось в рамках Международного молодежного лагеря «Байкал-2020», приняли участие 350 человек. Они посадили сотни саженцев сибирской лиственницы, обыкновенного барбариса и клена Гиннала на побережье Куркутского залива в Ольхонском районе.

Перед началом акции специалисты минлеса Приангарья, Ольхонского лесничества и ОГАУ «Ангарское лесохозяйственное объединение» провели с молодыми людьми инструктаж, выдали им необходимый инвентарь: ведра, лопаты и мечи Колесова. Все саженцы участники мероприятия посадили за два часа.

– В нашем регионе особое внимание уделено лесовосстановительным работам, проводятся акции по посадке саженцев, «Леса Байкалу» – одна из них. Примечательно, что парни и девушки все делали сами – практически не пришлось помогать им. Надеюсь, что все саженцы приживутся и будут радовать местных жителей долгие годы, – отметил начальник территориального отдела министерства лесного комплекса Иркутской области по Ольхонскому лесничеству Николай Брянский.

По окончании акции участникам вручили сувенирные магниты, а также семена сосны, которые молодые люди могут посеять в родных местах по возвращении с берегов Байкала, сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.