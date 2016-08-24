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В Иркутске задержали поджигателей автомобилей

Сотрудники уголовного розыска отдела полиции № 6 Межмуниципального управления МВД России «Иркутское» в течение суток задержали троих местных жителей, подозреваемых в поджоге автомобиля.

Ночью 17 августа в дежурную часть полиции поступило сообщение о возгорании автомобиля Мазда на улице 1-ой Красноказачьей. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Специалисты осуществили осмотр места происшествия и установили, что вероятной причиной возгорания явился поджог. В результате оперативно-разыскных мероприятий, сыщикам удалось установить личности граждан, которые могут быть причастны к совершению этого противоправного деяния. Полицейские задержали двоих 16-летних иркутян и их 17-летнего приятеля, которые признались в содеянном, пояснив, что действовали из хулиганских побуждений.

По данному факту следственными органами ОВД возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.