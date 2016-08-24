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«Турбоденьги»: Промсвязьбанк запустил сервис мгновенных кредитов в мобильном и интернет-банке

Промсвязьбанк запустил онлайн-сервис «Турбоденьги» по мгновенному кредитованию клиентов - физических лиц в мобильном и интернет-банке.

Для получения кредита действующим клиентам Промсвязьбанка достаточно зайти в мобильное приложение PSB-Mobile или интернет-банк (в случае доступности сервиса появляется дополнительная область с функцией «Турбоденьги») указать сумму кредита (от 10 000 до 25 000 рублей) и срок (от одного до трех месяцев).

Кредитная ставка – 3,8% в месяц: кредит на 10 тысяч рублей на срок 1 месяц обойдется клиенту не более чем в 400 рублей. Преимущественное отличие сервиса: быстрая подача короткой заявки (в два клика) и ее рассмотрение, все документы подписываются прямо в приложении, решение по кредиту принимается в течение нескольких минут. Получить такой кредит можно в режиме 24/7, в любой точке мира, деньги поступают на счет клиента в Промсвязьбанке.

«Мы предлагаем клиентам качественно новый для российского рынка инструмент онлайн-кредитования – с очень быстрым оформлением заявки и процессом одобрения на небольшой срок и сумму. Это главное преимущество для клиента. При таких условиях кредитная нагрузка очень невелика, а кредитная история клиента при своевременном погашении будет дополнена записью об успешном опыте кредитования в банке. Принципиальное отличие сервиса «Турбоденьги» от POS-кредитования состоит в том, что заявка и получение кредита занимают гораздо меньше времени, и наш клиент сначала получает деньги, а потом решает – как он хочет ими распорядиться», – отмечает Алгирдас Шакманас, вице-президент, управляющий директор по электронному бизнесу Промсвязьбанка.