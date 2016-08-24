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В Иркутске отрегулировано движение автотранспорта в районе строительства Покровской развязки

Приняты меры для регулирования движения автотранспорта в районе ремонта Покровской развязки. Как информирует пресс-служба администрации города Иркутска, об этом в ходе выездного совещания с подрядчиком на объекте сообщил заместитель мэра-председатель комитета обустройства Иркутска Евгений Дроков.

Как он утверждает, сотрудники администрации в ежедневно контролируют выполнение работ подрядчиками: составляют план на каждый день, предоставляют отчеты о реализованных задачах, на месте в оперативном режиме корректируются недочеты, допущенные подрядчиками.

Для облегчения движения на ремонтируемом отрезке дороги установлен временный светофор, которым в ручном режиме управляет специально назначенный для этого дела человек. Он на месте оценивает текущую ситуацию, какая из полос нуждается в более продолжительной секции. Кроме того, на развязке ежедневно дежурит пост ГИБДД. Он следит за развитием дорожной обстановки и предотвращает развитие острых или конфликтных ситуаций на проезжей части.

«Схема движения здесь будет меняться по мере выполнения строительных работ. Сейчас у нас движение идет со стороны Качугского тракта в сторону Покровки по правой полосе, по левой стороне идут работы по расширению путепровода, в дальнейшем транспортный поток будет направлен по отстроенной полосе» – рассказал Евгений Дроков.

На сегодняшний день уже 30% строительства завершено. Все идет строго по графику. Завершение работ планируется к 15 октября.