Тариф «Игровой» – премиум-предложение «Ростелекома» для фанатов игр Wargaming

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Тариф «Игровой» – премиум-предложение «Ростелекома» для фанатов игр Wargaming24 августа 2016
«Ростелеком» в партнерстве с компанией Wargaming расширяет игровые возможности абонентов тарифного плана «Игровой» услуги «Домашний интернет». Теперь к высокоскоростному доступу в интернет, а также эксклюзивному танку VIII уровня T-44-100 (Р) и прочим бонусам, подписчикам тарифа стал доступен премиум-аккаунт.
Премиум-аккаунт един для таких игр Wargaming, как World of Tanks, World of Warships и World of Warplanes, поэтому пользователь тарифа «Игровой» автоматически получит его во всех трех играх. Он позволит игрокам быстрее развиваться в игре, обеспечивая дополнительные 50% к заработку кредитов и опыта.
Ежемесячная стоимость тарифа «Игровой» с премиум-аккаунтом и другими дополнительными бонусами от Wargaming составляет от 850 рублей. Для действующих абонентов тарифа, активировавших игровую опцию World of Tanks, премиум-аккаунт будет подключен автоматически. Начисляться он будет ежедневно в течение всего времени пользования тарифом «Игровой».
«Тариф «Игровой» сделан специально для российских игроков, которые теперь могут одновременно получить то, что важно каждому: надежный высокоскоростной доступ в интернет (до 200 Мбит/с) и эксклюзивные игровые бонусы, которые недоступны больше никому. Мы говорили, что тариф будет развиваться. И сегодня, отвечая на ожидания поклонников компьютерных игр компании Wargaming, мы подключили всем настоящим и будущим пользователям тарифа премиум-аккаунт – одну из универсальных ценностей, о которой мечтает большинство игроков. Теперь с тарифом «Игровой» наши пользователи смогут быстрее добиваться высоких результатов в игре и только на самых высоких скоростях», – подчеркнул директор департамента продуктов массового сегмента ПАО «Ростелеком» Артем Черменин.
«Запуск тарифа «Игровой» в январе стал началом долгосрочного сотрудничества с компанией «Ростелеком», и сегодня мы понимаем, что у нас есть все предпосылки для продолжения совместной работы, – говорит Антон Панков, главный операционный продюсер компании Wargaming. – Прокачанная версия тарифа – это результат обработки тех отзывов, что мы получили от игроков за последние полгода. Уверен, что партнерство двух компаний приведет к новым совместным решениям, привлекательным для игроков World of Tanks и абонентов «Ростелекома».
В конце 2015 года «Ростелеком» реализовал проект по прямому подключению игровых кластеров Wargaming в России к собственной магистральной сети. Для пользователей тарифного плана «Игровой» по всей стране существенно повысилась комфортность игры. Это стало возможно, в том числе и благодаря стабильному и низкому пингу, а также приоритезации игрового трафика.
Компания занимает лидирующее положение на российском рынке услуг ШПД и платного телевидения: количество абонентов услуг ШПД превышает 12,0 млн, а платного ТВ «Ростелекома» – более 9,0 млн пользователей, из которых свыше 3,9 млн смотрит уникальный федеральный продукт «Интерактивное ТВ».
«Ростелеком» является безусловным лидером рынка телекоммуникационных услуг для российских органов государственной власти и корпоративных пользователей всех уровней.
Компания – признанный технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, облачных вычислений, здравоохранения, образования, безопасности, жилищно-коммунальных услуг.
Wargaming (www.wargaming.com) – один из крупнейших мировых издателей и разработчиков на рынке free-to-play MMO. Компания была основана в 1998 году и за это время успела разработать и выпустить более 15 проектов. В настоящее время компания Wargaming работает над военной серией MMO-игр, посвященных танковым, воздушным и морским сражениям середины XX века: World of Tanks, World of Warplanes и World of Warships. Все три проекта являются частью ММО-вселенной Wargaming.net (www.wargaming.net), объединяющей миллионы игроков в глобальное сообщество варгеймеров.
В 2014 году Wargaming вышел на новые платформы, выпустив World of Tanks на Xbox 360 и World of Tanks Blitz на iOS и Android. В 2015 году состоялся релиз World of Tanks на Xbox One и World of Tanks Blitz на Windows 10. В 2016 году World of Tanks вышел на PlayStation®4, а World of Tanks Blitz – на Mac OS X.
Wargaming – одна из первых компаний в индустрии видеоигр, которая наладила сотрудничество с военно-историческими музеями по всему миру, активно участвует в мероприятиях по сохранению и реставрации легендарных образцов военной техники и привлекает интерес других компаний к этой теме. Все акции и проекты, осуществляемые Wargaming в этой области, проходят в рамках созданной в 2013 г. глобальной программы «Помним всё».
Прокачанный на 100% экипаж с навыком «Боевое братство», премиум-танк Т-44-100 (P) обладает дополнительным камуфляжем, уникальной наклейкой войск связи СССР, обвесами в виде катушки и мачты связи и слотом в ангаре.
Стоимость отдельной опции премиум аккаунт от Wargaming вне тарифа «Игровой» на 30 дней составляет 550 рублей.