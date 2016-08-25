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Почти тысяча квартир приобретена для переселения из аварийных домов в Иркутске за последние три года

972 квартиры для переселения горожан из ветхих и аварийных домов, признанных таковыми по состоянию на 1 января 2012 года, приобретено в Иркутске с 2014 по 2016 годы. Об этом сегодня сообщил заместитель мэра – председатель комитета по градостроительной политике Иван Готовский.

Как сообщает пресс-служба администрации города Иркутска, из общего числа приобретенных квартир 232 жилых помещения приобретено в 2016 году, в настоящее время 199 из них заселены, остальные находятся в процессе оформления документов.

– Количество приобретенного за время реализации программы жилья полностью соответствует количеству аварийных квартир, признанных таковыми до 1 января 2012 года. Сегодня завершается процесс переселения. В целом за период реализации программы переселено 895 квартир, остальные приобретены, но пока горожане туда не заселились, при этом реализация программ заканчивается через год, – подчеркнул Иван Готовский.