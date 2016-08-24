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В Братске коров будут доить прямо в поле

По информации пресс-службы администрации Братска, ООО «Хозяйство «Гелиос» приобрело и опробовало современную установку белорусского производства, предназначенную для дойки коров прямо в поле. Цена агрегата – 4 миллиона рублей. Его приобрели в рамках инвестиционного проекта с/х предприятия, предусматривающего строительство животноводческой фермы и освоение земель под выращивание зерновых культур в поселке Калтук Братского района.

В этом году ООО «Хозяйство» Гелиос» приступило к реализации крупного инвестиционного проекта объемом 64 млн руб. в пос.Калтук, где предприятие намерено выпускать мясную и молочную продукцию. В течение пяти лет планируется приобрести оборудование для мясного и молочного цехов. Кроме того, предприятие собирается заниматься в Калтуке выращиванием овощей и их переработкой.

В администрации Братского района считают, что инвестиционный проект поможет возродить сельское хозяйство, создаст дополнительные рабочие места и налоговые отчисления в бюджет.

На днях предприятие приобрело современную передвижную доильную установку УДП-12 белорусского производства. Она состоит из молочного блока, смонтированного на двухосном прицепе, и станочного оборудования для одновременного доения 12 коров. В молочном блоке смонтировано оборудование, обеспечивающее процесс доения, промывки и хранения молока. В основном отсеке располагается установка молокоохладителя с объемом молочной емкости 3000-4000 литров, а также молокоприемник с молоконасосом производительностью 10000 литров в час.

По словам директора ООО «Хозяйство» Гелиос» Елены Смирновой, применение установки существенно увеличит надои молока в летнее время, так как позволит доить каждую корову три раз в день. К тому же, коровы в течение всего дня будут пастись в поле и работникам предприятия не придется тратить время, перегоняя коров на ферму для дойки, и обратно.