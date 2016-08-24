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6 часовой рабочий день: 61% россиян "за" и готовы работать быстрее

Работодатели Швеции вводят 6-часовой рабочий день и 30-часовую рабочую неделю, рассчитывая, что персонал станет работать интенсивнее, а освободившееся время будет тратить на личную жизнь. 61% россиян также готов работать быстрее, чтобы заканчивать работу раньше. Исследовательский центр портала Superjob выяснил у представителей экономически активного населения страны, работающих по 8-часовому графику, за какое время они, не теряя в зарплате, могли бы полноценно выполнять свои обязанности.



Шведский опыт респонденты поддержали. Не зная, на сколько часов за границей планируют сократить рабочий день, большинство россиян назвали те же цифры: 29% считают, что без ущерба для работы могли бы справляться со своими нынешними обязанностями за 6 часов.

За 5 часов успевали бы выполнять свою работу 13%, за 7 часов — 7%. Сократить рабочий день вдвое смогут 9%. 3% думают, что могли бы управляться со своей работой еще быстрее. Каждый десятый респондент не может рассчитывать на сокращение рабочего дня, т.к. его присутствие на работе в течение всех 8 часов необходимо. 16% считают, что не смогут управиться со своей работой быстрее, чем за стандартный 8-часовой рабочий день.