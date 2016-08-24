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В Приангарье ликвидированы три незаконных рубки

На днях в рамках комплексных мероприятий по декриминализации лесной отрасли сотрудники правоохранительных органов остановили деятельность 3 незаконных рубок, совершенных на территории лесничеств расположенных в Иркутском, Чунском и Эхирит-Булагатском районах Иркутской области, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области. Предварительно, ущерб, нанесенный лесному фонду оценивают более чем в 1 миллион рублей.

Стражи правопорядка на месте преступлений обнаружили и изъяли 3 единицы спецтехники, 4 бензопилы и сортимент леса в объеме 160 м3. По подозрению в причастности к совершенным преступлениям задержали 10 человек.

В отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела по признакам составов преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 260 УК РФ, санкция которой предусматривает до 7 лет лишения свободы и штраф до 500 тысяч рублей.

Кроме того, в отношении нескольких граждан составлены административные протоколы за допущенные лесонарушения, в их числе несоблюдение правил пожарной безопасности в лесах.