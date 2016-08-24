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В иркутской школе-интернате №13 сделают капитальный ремонт

Глава города Дмитрий Бердников поручил провести капитальный ремонт в школе-интернате №13, сообщает пресс-служба администрации города Иркутска.

В течение июля-августа в школе-интернате №13 строители полностью отремонтировали пищеблок. В столовой питаются более 300 воспитанников, поэтому состояние пищеблока особенно важно для интерната. Кроме этого, заменили вентиляционное оборудование, отремонтировали подвал, поменяли оконные блоки и полы.

Кроме того, в этом году в учреждении отремонтируют кровлю, на эти цели из бюджета города будет выделено более 1,6 млн. рублей.

– В этом году в школе-интернате капитально отремонтирован пищеблок, осенью строители приступят к ремонту кровли. В следующем мы заменим окна, – отметил мэр. – Оба здания интерната были построены очень давно, поэтому требуют комплексного и серьезного ремонта: необходимо полностью менять все инженерные системы, приводить в порядок фасад, территорию двора.

Проектно-сметную документацию на проведение ремонта здания школы-интерната №13 специалисты разработают в следующем году.