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В Иркутске начался третий этап ремонта дорог

В Иркутске приступили к третьему этапу ремонта дорог – накануне был заключен муниципальный контракт на общую сумму 176 млн рублей. Об этом сообщил вице-мэр города Иркутска Иван Носков в ходе проверки соответствия выполняемых работ подрядчиком установленному графику. Комиссия проверила, как проходит ремонт на улицах Ширямова и Рабочего Штаба, а также на Маратовском кольце, передает пресс-служба администрации города.

Работы на Ширямова ведет ООО «Иркутскдорстрой». По проекту здесь будет проведено асфальтирование общей площадью почти 18 тыс. м2, замена 1,8 км бордюрного камня вдоль полос движения и нанесение разметки. На настоящий момент уже выполнено фрезерование проезжей части и ведется установка бордюров, как только позволят погодные условия, начнется асфальтирование дорожного полотна.

На улице Рабочего Штаба ремонт проводится в двух местах – недалеко от Маратовского кольца и в районе пересечения с улицей Марии Цукановой, всего 9600 м2. Здесь планируется уложить двойной слой асфальтового покрытия с устройством геосетки, выровнять колодцы, заменить бордюрный камень, нанести разметку. На одном участке слой асфальта уже уложен, ведется укладка бортового камня.

На Маратовском кольце работы проводит ООО «Горсвет». Здесь асфальтирование частично проведено, планируется при сохранении хороших погодных условий положить остальной асфальт сегодня ночью. Как отмечают специалисты, все работы, препятствующие движению транспорта, стараются проводить после десяти вечера и до 7 утра.