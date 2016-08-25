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Руслан Болотов: Иркутская область испытывает недостаток финансирования по программе расселения граждан из аварийного жилья

С Государственной корпорацией – Фондом содействия реформированию ЖКХ по вопросам расселения граждан из аварийного жилищного фонда Правительство Иркутской области работает в тесном контакте. Об этом после участия в видеоконференции с представителями Фонда сообщил заместитель председателя облправительства Руслан Болотов.



По словам зампреда, суммарно в трех программах переселения, действующих в регионе, предусмотрено снести около 555 тыс. кв. метров аварийного жилья. За период 2013 – 2015 годов было расселено 242 тыс. кв. метров. На селекторном совещании с участием заместителя генерального директора Фонда Олега Рурина, представители Иркутской области сообщили о сложившейся в регионе ситуации. В своем докладе заместитель председателя Правительства подчеркнул, что Иркутская область испытывает недостаток финансирования – для безусловного выполнения программы требуется дополнительно около 2 млрд. рублей.

– Чтобы выполнить Указ Президента №600, нам необходимо снести и расселить почти 300 тыс. кв. метров аварийного жилья. Это огромный объем работы. Он требует больших средств. На осенней сессии Законодательного собрания области Правительство готовится внести предложение увеличить финансирование программы расселения на 400 млн. рублей, – уточнил Руслан Болотов.

По словам заместителя Председателя Правительства региона, представители Фонда на совещании выразили согласие поддержать ходатайство области перед Министерством финансов Российской Федерации – о выделении дополнительного финансирования на выполнение Указа Президента РФ №600 по расселению аварийного жилищного фонда в установленные сроки.

В Фонде содействия реформированию ЖКХ вызывает опасения выполнение программы по переселению в городе Братске, где фактически нарушены установленные сроки выполнения Указа Президента. Из планируемых для расселения 40,4 тыс. кв. м аварийного жилищного фонда, предусмотренных этапом 2015 – 2016 гг., контракты по состоянию на 10 августа 2016 года заключены только на 14 тыс. кв. м, что составляет 35% от необходимого объема. Не выполняется план по приобретению «вторичного жилья». Из необходимых для расселения 17,2 тыс. кв. м на 10 августа контрактов заключено на 1,2 тыс. кв. м. Ведется работа по заключению контрактов еще на 1,4 тыс. кв. м. Однако, все мероприятия этапа необходимо завершить до 31 декабря 2016 года.

По этапу 2016 – 2017 годов в срок до 31 августа 2017 года запланировано расселение 91,8 тыс. кв. м аварийного жилищного фонда. Пока администрацией города Братска заключены контракты для расселения 28,2 тыс. кв. м аварийного жилищного фонда, что составляет 31% от необходимого объема.

Руслан Болотов сообщил представителям Фонда ЖКХ, что эти вопросы будут подробно рассмотрены на ближайшем заседании Правительства Иркутской области, куда приглашен и мэр Братска Сергей Серебренников. Заседание Правительства региона состоится 25 августа.