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Связь-Банк – в ТОП-10 ведущих ипотечных банков по итогам полугодия

Связь-Банк (Группа Внешэкономбанка) занял 9 место в традиционном рейтинге «Русипотеки» по итогам работы ведущих банков на рынке ипотечного кредитования в первой половине 2016 года.

Связь-Банк с начала года выдал 9,1 млрд рублей ипотечных кредитов и показал наибольший прирост среди лидеров рынка в данном направлении– 461% – по сравнению с объемом выдачи в первом полугодии прошлого года. Всего в исследовании приняло участие 43 банка, выдающих ипотечные кредиты.

Как отмечают аналитики, в десятке лидеров ипотечного рынка находятся пять банков с государственным участием, включая Связь-Банк. По их мнению, доля банков с государственным участием стабилизировалась и находится на достаточно высоком уровне.

Доля Связь-Банка на ипотечном рынке по объему выдач с конца 2015 года увеличилась с 0,91% до 1,36% к 1 июля 2016 года, что также соответствует 9 строчке рейтинга. К 1 июля ипотечный портфель Связь-Банка достиг 68,3 млрд рублей.

«По всем ключевым показателям ипотечного рынка мы наблюдаем положительную динамику – объемы кредитования растут, конкуренция обостряется», – отметили в «Русипотеке».