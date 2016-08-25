Новости

Россельхозбанк открыл очередную кредитную линию в рамках госпрограммы поддержки субъектов МСП

Россельхозбанк открыл кредитную линию на сумму 500 млн рублей одному из ведущих переработчиков сои в Амурской области – ООО «Соя АНК» (входит в «АНК Холдинг»). Финансовая поддержка предоставлена по льготной ставке 10% годовых в рамках Программы стимулирования кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства, реализуемой Корпорацией МСП совместно с Банком России.

Заемные средства будут направлены на закупку дополнительных объемов сырья для переработки, что позволит предприятию в полной мере использовать свои производственные мощности, укрепить положение на рынке, а также обеспечить качественной отечественной продукцией потребителей из различных регионов страны.

Программа стимулирования кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства направлена на поддержку предприятий МСП, реализующих проекты в приоритетных отраслях экономики, и предусматривает фиксированную процентную ставку по кредитам для субъектов малого бизнеса на уровне 11% годовых, среднего бизнеса – 10% годовых.