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При поддержке Россельхозбанка в Ростовской области открыт завод по производству упаковочной пленки

При поддержке АО «Россельхозбанк» в Ростовской области введен в эксплуатацию единственный в Южном федеральном округе завод биаксиально-ориентированной полипропиленовой пленки (БОПП) компании «Вотерфолл ПРО».

Запуск завода проектной мощностью 60 тыс. тонн продукции в год позволит не только заместить импорт и полностью обеспечить высококачественным и экологически безопасным упаковочным материалом предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности ЮФО, но и снизить стоимость БОПП-пленки для потребителей за счет сокращения логистики поставок. Кроме того, одной из стратегических целей «Вотерфолл ПРО» является выход на международные рынки, где в настоящее время наблюдается рост спроса на современные виды упаковки пищевых и непродовольственных товаров.

На строительство завода Россельхозбанк предоставил порядка 6 млрд рублей – 78,4% общей стоимости проекта, составляющей 7,6 млрд рублей. Кредитные средства направлены на закупку оборудования, проведение строительно-монтажных и пусконаладочных работ, а также пополнение оборотных средств.

Создание современного высокотехнологичного предприятия по производству БОПП-пленки придаст новый импульс развитию отечественного производства упаковочных материалов и позволит расширить поставки российской продукции на внутренний и внешние рынки. Россельхозбанк продолжит оказывать финансовую поддержку перспективным проектам, способствующим созданию передовых инновационных производств и комплексному развитию регионов.