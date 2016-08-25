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Держатели карт MasterCard "АктивКапитал Банка" получают дополнительные скидки в сети "Магнит"

При оплате покупок в семейных гипермаркетах «Магнит» по 15 ноября 2016 года на сумму от 3000 рублей держатели карт MasterCard или Maestro "АктивКапитал Банка" получают скидку в размере 5%*.

Скидка по предложению суммируется с другими скидками.

Сеть магазинов «Магнит» – ведущая розничная сеть по торговле продуктами питания в России - предлагает качественные товары повседневного спроса по доступным ценам.

* Скидка не распространяется на табачные изделия и изделия с минимальной розничной ценой.

Подробнее – на magnit.ru и mastercard.ru.