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Держатели карт MasterCard "АктивКапитал Банка" получают дополнительные скидки в сети "Магнит"25 августа 2016
При оплате покупок в семейных гипермаркетах «Магнит» по 15 ноября 2016 года на сумму от 3000 рублей держатели карт MasterCard или Maestro "АктивКапитал Банка" получают скидку в размере 5%*.
Скидка по предложению суммируется с другими скидками.
Сеть магазинов «Магнит» – ведущая розничная сеть по торговле продуктами питания в России - предлагает качественные товары повседневного спроса по доступным ценам.
* Скидка не распространяется на табачные изделия и изделия с минимальной розничной ценой.
Подробнее – на magnit.ru и mastercard.ru.
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