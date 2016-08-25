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Deloitte признала Сбербанк самым инновационным банком в России

Консалтинговая и аудиторская компания Deloitte определила самые инновационные российские банки. Первое место по итогам исследования занял Сбербанк.

Для исследования эксперты выбрали 11 наиболее значимых инноваций. В их числе — биометрическая идентификация, цифровой кошелёк, бесконтактные технологии, анализ больших данных. За наличие оригинального решения присуждалось два балла, за решение, у которого есть аналоги, — один.

В итоге Сбербанк набрал 18 баллов. По оценке Deloitte, 8 инноваций Сбербанка не имеют аналогов на рынке.

Стратегическая цель Сбербанка — стать инновационным высокотехнологичным финансовым институтом международного уровня и предоставлять услуги в соответствии с самыми современными стандартами качества.