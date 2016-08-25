Deloitte признала Сбербанк самым инновационным банком в России

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Deloitte признала Сбербанк самым инновационным банком в России25 августа 2016
Консалтинговая и аудиторская компания Deloitte определила самые инновационные российские банки. Первое место по итогам исследования занял Сбербанк.
Для исследования эксперты выбрали 11 наиболее значимых инноваций. В их числе — биометрическая идентификация, цифровой кошелёк, бесконтактные технологии, анализ больших данных. За наличие оригинального решения присуждалось два балла, за решение, у которого есть аналоги, — один.
В итоге Сбербанк набрал 18 баллов. По оценке Deloitte, 8 инноваций Сбербанка не имеют аналогов на рынке.
Стратегическая цель Сбербанка — стать инновационным высокотехнологичным финансовым институтом международного уровня и предоставлять услуги в соответствии с самыми современными стандартами качества.
ПАО Сбербанк – крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Учредителем и основным акционером ПАО Сбербанк является Центральный банк Российской Федерации, владеющий 50% уставного капитала плюс одна голосующая акция. Другими 50% акций Банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются более 135 млн физических лиц и более 1 млн предприятий в 22 странах мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 17 тысяч отделений и внутренних структурных подразделений. Зарубежная сеть Банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Турции и других странах.
Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций 1481.Официальные сайты Банка – www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк),www.sberbank.ru.
Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций 1481.Официальные сайты Банка – www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк),www.sberbank.ru.
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