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Количество подключений к услуге «Автоплатёж за сотовую связь» в Сбербанке превысило 20 миллионов

Количество абонентов, регулярно оплачивающие сотовую связь в Сбербанке при помощи «Автоплатежа», превысило 20 миллионов. За три года этот показатель вырос в два раза.

Услуга была запущена в 2011 году. Всего за несколько месяцев она стала доступна почти всем пользователям сотовой связи в России. После подключения Автоплатёж проверяет баланс телефона, и при снижении до установленного порога автоматически пополняет его с карты Сбербанка. При подключении сервиса клиент может установить лимит списаний, что позволит ему контролировать расходы на сотовую связь. Подключить услугу можно в Сбербанк Онлайн, устройстве самообслуживания, а также отправив команду на номер 900.

Простота и удобство услуги привели к быстрому росту пользователей: ежемесячно при помощи Автоплатежа проводится платежей на сумму почти 5 млрд руб.

«Шесть лет назад мы первыми в России запустили Автоплатёж за сотовую связь. Сегодня каждый десятый житель страны пользуется услугой. Люди всегда выбирают то, что удобно, и быстрый рост популярности Автоплатежа ещё раз подтвердил это», — отметил старший управляющий директор Сбербанка Игорь Мамонтов.