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ВТБ расширяет сферы взаимодействия с компанией «УРАЛХИМ»

Банк ВТБ в июле выдал предприятиям группы «УРАЛХИМ» банковские гарантии на сумму свыше 1 млрд рублей. Гарантии были предоставлены в рамках действующих генеральных соглашений о выдаче банковских гарантий, заключенных между банком и компаниями группы «УРАЛХИМ», с установленным лимитом 7 млрд рублей.

Член правления банка ВТБ Виктория Ванурина отметила: «ВТБ активно сотрудничает с холдингом «УРАЛХИМ», в прошлом году мы подписали несколько генеральных соглашений по документарным сделкам, и с этого момента компании группы регулярно пользуются данными продуктами, в том числе гарантиями возврата НДС. Этот инструмент позволяет нашим партнерам повышать эффективность своей деятельности, избегая длительного отвлечения средств из оборота».

ДЛЯ СПРАВКИ:

Акционерное общество «Объединенная химическая компания «УРАЛХИМ» – один из крупнейших производителей минеральных удобрений в России, а также странах СНГ и Восточной Европы. По результатам 2015 года компания является одним из лидеров в производстве аммиачной селитры, а также занимает второе место по России по объемам производства аммиака и азотных удобрений.