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Сильный или слабый: каким будет курс доллара до конца года

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Будущее рубля сегодня под вопросом. Одни ждут укрепления национальной валюты (в пользу этого сценария – высокие цены на нефть и растущий поток «горячих» денег в Россию). Другие пророчат ослабление (дефицит бюджета больше запланированного, и для его балансировки необходим более слабый рубль). Чего же все-таки ждать? SIA.RU обратился за комментариями к экспертам.

«Рубль будет укрепляться»

Наталья Мильчакова, замдиректора аналитического департамента Альпари:

– Мы полагаем, что до конца года рубль будет укрепляться. Ожидаем, что в четвертом квартале рубль может выйти на уровень «справедливой стоимости» в 60 руб. за доллар и 68-70 руб. за евро. Тем не менее, нужно понимать, что по сравнению с 2014 годом рубль все равно остается слабым, так как обесценился в 1,8 раза, и в ближайшее время возвращение на эти уровни невозможно.

Данный сценарий зависит по-прежнему от цены на нефть. Если нефть поднимется выше $50-55 за баррель, то и рубль выйдет на свою «справедливую стоимость».

ЦБ может влиять на курс рубля путем валютных интервенций, то есть продаж либо покупок иностранной валюты. Для того чтобы укрепить рубль, ему будет необходимо продавать доллары и евро в больших объемах. Такое возможно, но результатом будет достаточно резкое сокращение международных резервов ЦБ. А нужно ли это? Надо понимать, что не всем выгоден слишком сильный рост курса рубля. Например, экспортерам лучше, чтобы национальная валюта была слабой, тогда их товары стоят за рубежом дешевле, и они конкурентоспособнее.

«Зависимость рубля от нефти перестала работать»

Тимур Нигматуллин, финансовый аналитик (macroeconomics, IT & consumer) ГК «ФИНАМ»:

– Второй и третий квартал 2016 года действительно запомнились внезапно появившемся у рубля «иммунитетом» к волатильности на нефтяном рынке и геополитике. Ранее, на фоне отпущенного Центробанком вот уже как два года назад в свободное плавание рубля, снижение или рост цен на нефть по понятным причинам в случае с нашей сырьевой экономикой немедленно приводили к пропорциональному изменению котировок валютной пары доллар/рубль. При этом сейчас (начиная примерно с начала мая) эта зависимость перестала работать. Однако ожидаю, что после выборов и, само собой, сокращения спекулятивного притока капитала извне (на фоне низких глобальных % ставок, перспектив выхода экономики РФ из рецессии и отыгрыша «назад» Brexit) – оба эти фактора примерно совпадут по времени, корреляция между нефтью и рублем нормализуется.

На мой взгляд, исходя из наличествующих на текущий момент данных и предпосылок, средний курс доллара к рублю за период до конца года составит около 65 рублей.

При этом к концу года, на фоне сезонного спроса на импортные товары, возможно приближение к 70 рублям.

«Чрезмерное укрепление рубля не нужно нашему Правительству»

Евгений Богатырев, директор инвестиционной компании, соучредитель проекта finadviser.org в городе Иркутске и Иркутской области:

– Динамика курса доллар-рубль напрямую зависит от цен на нефть. Сейчас по курсу доллар-рубль на графике нарисовался «коридор» 63 – 67,5 рублей (всего +/- 6-7%) В этом боковом движении цена находится уже с апреля 2016 года. Волатильность на валютном рынке сейчас минимальна при более высокой волатильности в нефтяных котировках (Brent +/- 20% за июль-август 2016 года). Это говорит об определенной равновесной цене.

ЦБ не планирует отказываться от плавающего курса и напрямую оказывать влияние на курс рубля. Но чрезмерное укрепление курса рубля не совсем нужно нашему Правительству с дефицитным бюджетом.

Доходы бюджета от экспортной составляющей сокращаются, конкурентоспособность российской промышленности и сельского хозяйства снижается.

ЦБ может влиять на курс рубля без вмешательства в биржевые торги. Например, это может быть сделано через регулирование программы валютного РЕПО, снижение ключевой ставки, которая находится на уровне значительно выше официальной инфляции. Несмотря на то, что банковская система существует в режиме избытка ликвидности, за последние три недели через депозитные операции и операции недельного РЕПО с ЦБ на рынок поступило 420 млрд рублей. Во вторник 23.08.2016 г. лимит по операции недельного РЕПО был повышен до 320 млрд рублей – в 3,2 раза. Вся эта избыточная ликвидность может хлынуть на валютный рынок: с учетом наметившейся коррекции на рынке нефти рубль вполне может ослабнуть в ближайшие дни.