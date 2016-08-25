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Сбербанк в Бурятии подключил интернет-эквайринг для торговой группы «СМИТ»25 августа 2016
Сбербанк подключил услугу интернет-эквайринга для торговой группы «СМИТ», которая осуществляет оптовую и розничную торговлю строительными и отделочными материалами на рынке Республики Бурятия. Теперь покупатели интернет-магазина компании могут оплачивать покупки с помощью банковской карты Сбербанка в режиме онлайн.
- Интернет-эквайринг удобен как для организаций, так и для покупателей. Этот современный сервис позволяет оперативно и безопасно оплачивать покупки через интернет с помощью банковской карты. При этом платежи могут проводиться в режиме 24 часа 7 дней в неделю, - отмечает начальник отдела торгового эквайринга Бурятского отделения Сбербанка Роман Меркушев.
Услуга интернет-эквайринга от Сбербанка полностью соответствует стандартам качества проведения платежей в интернете и высокому уровню безопасности. Данная услуга доступна для любой организации, осуществляющей продажу товаров и услуг в интернете, независимо от объемов оборота. Подать заявку на подключение услуги могут через сайт Сбербанка.
Байкальский банк ПАО Сбербанк осуществляет деятельность на территории Иркутской области, Забайкальского края, Республики Бурятии, Республики Саха (Якутия). Байкальский банк – это 4 головных отделения, 642 подразделения по обслуживанию клиентов. Банк занимает высокую долю на рынке вкладов населения, в области кредитования частных клиентов и юридических лиц. Предоставляет широкий перечень банковских услуг для населения и корпоративных клиентов. Осуществляет корреспондентские отношения с банками Монголии, Китая, выступает поручителем во внешнеторговых сделках.
Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций 1481. Официальные сайты Банка – www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.