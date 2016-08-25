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Сбербанк в Бурятии подключил интернет-эквайринг для торговой группы «СМИТ»

Сбербанк подключил услугу интернет-эквайринга для торговой группы «СМИТ», которая осуществляет оптовую и розничную торговлю строительными и отделочными материалами на рынке Республики Бурятия. Теперь покупатели интернет-магазина компании могут оплачивать покупки с помощью банковской карты Сбербанка в режиме онлайн.

- Интернет-эквайринг удобен как для организаций, так и для покупателей. Этот современный сервис позволяет оперативно и безопасно оплачивать покупки через интернет с помощью банковской карты. При этом платежи могут проводиться в режиме 24 часа 7 дней в неделю, - отмечает начальник отдела торгового эквайринга Бурятского отделения Сбербанка Роман Меркушев.

Услуга интернет-эквайринга от Сбербанка полностью соответствует стандартам качества проведения платежей в интернете и высокому уровню безопасности. Данная услуга доступна для любой организации, осуществляющей продажу товаров и услуг в интернете, независимо от объемов оборота. Подать заявку на подключение услуги могут через сайт Сбербанка.