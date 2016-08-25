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В Приангарье около 300 работодателей легализовали заработную плату своих сотрудников, в бюджет региона дополнительно поступило 25 млн. рублей

В Иркутской области за шесть месяцев 2016 года около 300 работодателей легализовали заработную плату своих сотрудников. Об этом сообщила министр труда и занятости региона Наталья Воронцова. Глава ведомства отметила, что работа с налогоплательщиками в первой половине текущего года, по предварительным данным управления федеральной налоговой службы по Иркутской области, обеспечила дополнительное поступление налога на доходы физических лиц в консолидированный бюджет региона в размере 25 млн. рублей.

Наряду с мероприятиями по легализации заработной платы с 2015 года в регионе проводится работа по легализации неформальной занятости. Создана специальная Межведомственная комиссия, в которую входят представители фонда социального страхования, налоговой службы, пенсионного фонда, прокуратуры и других контрольно-надзорных органов.

– В рамках реализации плана мероприятий, направленного на увеличение поступлений по налогу на доходы физических лиц, Правительством Иркутской области в первом полугодии 2016 года проведена организовано взаимодействие с работодателями по легализации трудовых отношений. Трудовая деятельность граждан без оформления трудовых отношений, получение «серой» заработной платы являются не только нарушением законодательства, но и в перспективе влечет за собой серьезные проблемы для самого работника. Гражданин впоследствии будет лишен социальных гарантий, – подчеркнула министр.

По итогам полугодия 2016 года в результате совместной деятельности легализованы трудовые отношения с 26,1 тыс. работниками.

На вопросы по легализации заработной платы и трудовым отношениям специалисты министерства труда и занятости Иркутской области ответят 19 сентября 2016 года в рамках «горячей линии», сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.