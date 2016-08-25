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В Братске сотрудницу банка, которая присваивала себе сбережения клиентов, приговорили к 3,5 годам колонии

Братский городской суд накануне вынес приговор по делу о хищении денежных вкладов сотрудницей одного из филиалов крупного российского банка.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, бывшая банковская служащая в течение прошлого года, пользуясь своим служебным положением и доверием коллег, незаконно осуществила списание денежных вкладов клиентов, преимущественно, преклонного возраста. От её преступной деятельности пострадали 18 жителей Иркутской области. Сумма совокупного ущерба превысила 1 миллион 600 тысяч рублей.

В период предварительного расследования утратившая доверие служащая банка была уволена работодателем, а причинённый клиентам материальный ущерб полностью возмещён финансовым учреждением. Действия обвиняемой были квалифицированы по трём статьям Уголовного кодекса Российской Федерации: кража чужого имущества, незаконное получение и разглашение сведений, составляющих банковскую и коммерческую тайну, а также изготовление поддельных платежных документов.

По решению суда 32-летняя братчанка проведёт в колонии общего режима 3 года и 6 месяцев, а также выплатит штраф в сумме 350 тысяч рублей. Исполнение приговора отсрочено до достижения 14-летнего возраста находящихся на иждивении осужденной несовершеннолетних детей.