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Пенсии – в акции. ЦБ разрешил НПФ активнее инвестировать в фондовый рынок

Банк России изменил требования к инвестированию пенсионных накоплений негосударственными пенсионными фондами. Предусматривается сокращение с 40% до 25% доли вложений в банковские депозиты в портфеле. Также регулятор разрешает вкладывать средства в акции не только «голубых фишек», но и высокотехнологичных и инновационных предприятий. Как нововведения отразятся на рынке? С таким вопросом SIA.RU обратился к экспертам.

Наталья Мильчакова, замдиректора аналитического департамента Альпари:

– Данные изменения в целом оцениваю положительно, так как это позволит мобилизовать пенсионные накопления в НПФ на поддержку фондового рынка. За полгода индекс ММВБ вырос всего на 14%, что выше инфляции, но не так много для развивающегося российского рынка. А средняя доходность вложений в российские НПФ за полгода была на уровне 11-12%, то есть даже хуже рынка.

Приток новых денег позволит повысить индекс ММВБ, оживить фондовый рынок. Мы полагаем, что индекс ММВБ сможет легко выйти на уровень 2000 пунктов и даже превысить его.

Причина нововведений заключается именно в том, что доходность в НПФ пока оставляет желать лучшего. Однако риском такого нововведения является то, что на ММВБ пока может не найтись акций высокотехнологичных компаний, которые позволили бы обеспечить доходность выше рынка, но при этом были бы надежными. В то же время акции «голубых фишек» уже показывают хорошую динамику. Например, за полгода акции «Аэрофлота» выросли в цене на 64%, акции «Сбербанка» – на 39%, «Роснефти» – на 36%. Скорее всего, НПФ будут основную часть высвободившихся средств вкладывать в фондовый рынок.

Тимур Нигматуллин, финансовый аналитик (macroeconomics, IT & consumer) ГК «ФИНАМ»:

– В целом, я положительно отношусь к инициативам ЦБ. Сокращение вложений в банковские депозиты в портфеле с 40% до 25% доли, с одной стороны, обусловят более быстрые темпы развития отечественного финансового рынка даже на фоне продолжающейся заморозки поступления новых пенсионных накоплений в НПФ. С другой стороны, выиграют и сами вкладчики НПФ, т.к. на фоне тренда по снижению инфляции и % ставок в экономике, ставки по вкладам будут неуклонно снижаться и оказывать давление на доходность пенсионных накоплений.

При этом снижение ставок однозначно приведет к ускорению темпов роста стоимости активов на фондовом и публичном долговом рынке.

При прочих равных, нововведение окажет умеренную поддержку котировкам ММВБ в долгосрочной перспективе.

Евгений Богатырев, директор инвестиционной компании, соучредитель проекта finadviser.org в городе Иркутске и Иркутской области:

– Эти изменения я могу оценить положительно, так как во всем мире институциональные инвесторы (банки, УК, НПФ) могут вкладывать денежные средства своих клиентов (резервы и накопления) в различные финансовые инструменты, в том числе недвижимость и ценные бумаги. Например, американские пенсионные фонды покупают российские ОФЗ (облигации федерального займа), так как доходности по ним гораздо выше, чем по облигациям внутри самих Штатов. А в Великобритании пенсионные планы позволяют вкладывать пенсионные накопления граждан в офисные квадратные метры (например, парковочные места и складские комплексы).

Насчет сокращения доли вложений в банковские депозиты – это мировая практика. Во всем мире доля вложений в банковские депозиты меньше нормативов, установленных у нас в России.

Дело в том, что согласно российскому законодательству средства пенсионных накоплений законодательно разрешено размещать только в самых низкорисковых инструментах. А такими инструментами в России традиционно считаются банковские депозиты и облигации с высоким кредитным рейтингом. В недвижимость могут быть инвестированы только пенсионные резервы.



Тот факт, что вместо ипотечных сертификатов НПФ смогут вложить пенсионные накопления в недвижимость, приобретя паи паевых инвестиционных фондов для неквалифицированных инвесторов, может постепенно привести наш рынок к мировым стандартам.

Снятие запрета во вложения в венчурные компании так называемого сегмента рынка инноваций и инвестиций – это очень положительный шаг, так как он открывает большие возможности для инвестирования в рынок стартапов в России.

Пока на данной площадке слишком мало публичных компаний, подходящих под требования листинга (около 26 компаний с капитализацией более 6 млрд. рублей). Это связано с тем, что венчурные компании сталкиваются с нехваткой собственных средств на свое развитие и увеличение капитализации для выхода на Московскую Биржу. Здесь на помощь могут прийти дополнительные пенсионные деньги от НПФ, хотя во всем мире основными акционерами таких проектов являются, конечно же, не пенсионные фонды (там доля примерно такая же, около 5%), а средства частных инвесторов. Например, в США стартапы – это целая экосистема по тестированию бизнес-идей со всего света. Стартапы представляют свои проекты инвесторам и находят деньги на специально созданных краудинвестинговых площадках (площадки для поиска инвестиций).