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Более половины пенсионеров Забайкалья для получения пенсии выбрали банковскую карту Сбербанка

С начала 2016 года ещё более 10 тысяч забайкальцев стали владельцами социальных карт Сбербанка. Карты данного вида предназначены для получения пенсионных выплат. Всего в крае сегодня действует 179 тысяч карт данного вида. Таким образом, более половины пенсионеров Забайкалья выбрали карты Сбербанка для зачисления пенсии.

Держатели социальных карт Сбербанка имеют возможность пользоваться современными банковскими сервисами «Мобильный банк», «Автоплатёж», а также могут получить доступ в личный кабинет интернет-банка Сбербанк Онлайн для дистанционного управления своими счетами и проведения платёжных операций. Кроме того, держатели таких карт при безналичном расчёте в ряде торгово-сервисных точек имеют право на получение скидки от 5 до 10 процентов. В Забайкальском крае таких организаций насчитывается более 220. Ещё одно из преимуществ - на остаток денежных средств на карте банк начисляет проценты, как на вклад. Обслуживание карты бесплатное.

Оформить социальную карту можно в любом офисе Сбербанка.

ПАО Сбербанк – крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Учредителем и основным акционером ПАО Сбербанк является Центральный банк Российской Федерации, владеющий 50% уставного капитала плюс одна голосующая акция. Другими 50% акций Банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются более 135 млн физических лиц и более 1 млн предприятий в 22 странах мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 17 тысяч отделений и внутренних структурных подразделений. Зарубежная сеть Банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Турции и других странах.

Байкальский банк ПАО Сбербанк осуществляет деятельность на территории Иркутской области, Забайкальского края, Республики Бурятии, Республики Саха (Якутия). Байкальский банк – это 4 головных отделения, 642 офиса по обслуживанию клиентов. Банк занимает высокую долю на рынке вкладов населения, в области кредитования частных клиентов и юридических лиц. Предоставляет широкий перечень банковских услуг для населения и корпоративных клиентов. Осуществляет корреспондентские отношения с банками Монголии, Китая, выступает поручителем во внешнеторговых сделках.

Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций 1481. Официальные сайты Банка – www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru