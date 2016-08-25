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В Иркутской области должник оплатил 27 штрафов ГИБДД под угрозой ограничения в праве управления автомобилем

Судебный пристав-исполнитель Казачинско-Ленского районного отдела судебных приставов взыскал сразу 27 штрафов с гражданина Г. за нарушения правил дорожного движения. Сумма задолженности составила порядка 20 тыс. рублей.

В добровольном порядке оплатить задолженность гражданин не пожелал. Злостный нарушитель не имел ни счетов в кредитных организациях, ни имущества, на которое можно было обратить взыскание. Неоднократно судебный пристав беседовал с должником, но тот, ссылаясь на отсутствие денежных средств, продолжал нарушать правила дорожного движения. Тогда судебный пристав направил в суд заявление, в котором ходатайствовал об ограничении должника в специальных правах должника.

Применение данной меры подействовало на должника, все штрафы были оплачены, сообщает пресс-служба УФССП России по Иркутской области.