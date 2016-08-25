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В г. Шелехов проходит проверка детских и спортивных площадок после гибели ребенка из-за упавших футбольных ворот

Прокуратура г. Шелехова продолжает проверку в связи с гибелью 7-летнего ребенка на спортивной площадке средней общеобразовательной школы №124 п. Подкаменная.

22 июля 2016 года несовершеннолетний мальчик погиб от падения на него самодельных футбольных ворот.

В ходе проверки прокуратурой города установлено, что футбольные ворота в виде самодельных металлических конструкций не имели технического паспорта и иных документов, не были закреплены положенным образом, использовались бесконтрольно и с нарушением требований безопасности, проверка соблюдения которых не была организована и не оценивалась.

Отсутствовал контроль за соответствием оборудования детских и спортивных площадок требованиям государственных стандартов.

Основными причинами нарушений явилось не исполнение должностных обязанностей директором школы, а также отсутствие надлежащего контроля за работой ответственных лиц, формальная приемка образовательной организации межведомственной комиссией к началу учебного года.

Прокуратурой также установлено, что управлением образования, молодежной политики и спорта администрации Шелеховского муниципального района не осуществлялся необходимый контроль за состоянием оборудования детских и спортивных площадок в образовательных организациях города и района.

Следственными органами по факту смерти несовершеннолетнего возбуждено уголовное дело. Кроме того, по результатам проверки внесено представление мэру Шелеховского муниципального района. В настоящее время проверка продолжается.