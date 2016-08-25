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«Слата» разменяла вторую сотню

Крупнейший иркутский ритейлер продолжает развитие и открывает сотый магазин. Юбилейный супермаркет откроется в Ангарске 27 августа.

Этот магазин станет седьмым для «Слаты» в этом городе, где уже открыты 3 супермаркета «Слата» и 3 дискаунтера «Хлеб Соль».

В день открытия для покупателей приготовлена праздничная программа, розыгрыши ценных призов, дегустации и развлекательные акции.

До конца 2016 года торговая сеть «Слата» планирует довести количество магазинов до 115: 69 супермаркетов и 46 дискаунтеров.

Торговая сеть «Слата» (входит в группу компаний «Слата») – лидер рынка розничной торговли Иркутской области, и одна из крупнейших торговых сетей Сибири и Дальнего Востока. Образована в 2002 году. Развивает 3 формата торговли: супермаркет «Слата», дискаунтер «Хлеб Соль», интернет-магазин.